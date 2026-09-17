चुटकुले: जीजा- अगर लड़कियां पराया धन हैं तो फिर लड़के क्या हुए? साली का जवाब सुनकर हो गया चुप

चुटकुले: नियमित रूप से हंसने और मुस्कुराने से शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। इसके साथ ही आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। हंसने से तनाव से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप सुबह-शाम हंसना शुरू कर दें, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं हंसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति अधिक जीते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार जोक्सलेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।





सुबह-सुबह पत्नी ने कहा - जल्दी से न्यूजपेपर दो...!

पति - तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो,

दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और

तुम न्यूजपेपर मांग रही हो...!

यह लो मेरा टैबलेट...!

पत्नी ने टैबलेट लिया और कॉकरोच पर दे मारा...!

अब पति सदमे में है...!

