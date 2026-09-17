चुटकुले: जीजा- अगर लड़कियां पराया धन हैं तो फिर लड़के क्या हुए? साली का जवाब सुनकर हो गया चुप

चुटकुले: नियमित रूप से हंसने और मुस्कुराने से शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। इसके साथ ही आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। हंसने से तनाव से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप सुबह-शाम हंसना शुरू कर दें, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं हंसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति अधिक जीते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार जोक्सलेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।
सुबह-सुबह पत्नी ने कहा - जल्दी से न्यूजपेपर दो...!
पति - तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो,
दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और
तुम न्यूजपेपर मांग रही हो...!
यह लो मेरा टैबलेट...!
पत्नी ने टैबलेट लिया और कॉकरोच पर दे मारा...!
अब पति सदमे में है...!
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वायरल फनी जोक्स
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जीजा- अरे साली साहिबा! एक सवाल का जवाब बताओ। यदि लड़कियां पराया धन हैं तो फिर लड़के क्या हुए?
साली- एक नंबर के चोर, जो हमेशा पराए धन पर अपनी नज़रे टिकाए रहते हैं।
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वायरल फनी जोक्स
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टीटू- तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं?
पप्पू- जी वो गालियां खाने का काम करते हैं।
टीटू- क्या मतलब?
पप्पू- जी वो Customer Care Executive हैं।
जोक्स: टीचर- अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए, मटरू का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी
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वायरल चुटकुले
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लल्लू भगवान से- भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते में 1000 रुपए मिल जाएं।
तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपए चढ़ा दूंगा।
कुछ दूर जाने पर लल्लू को 500 रुपए का नोट मिला।
लल्लू- प्रभु आपको इतना भी भरोसा न था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया।
हिंदी जोक्स: मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ? बेटे का जवाब सुनकर हो गई बेहोश
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मजेदार फनी जोक्स
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शादियों में लड़के और लड़की की कुंडली बनवाई जाती है
कुंडली तो सास बहू की बनवानी चाहिए...
पति तो वैसे भी बेचारा भगवान की मर्जी मान लेता है...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)