देसी चुटकुले: बहू को अचार खाता देख ससुर हुआ खुश, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

वायरल हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।





बहू को अचार खाता देख ससुर खुश होकर बोला-

कोई खुशखबरी है क्या?

बहू- अब जमाना बदल गया है,

मैं रात का नशा उतारने के लिए

अचार खा रही हूं

ससुर बेहोश.......

2 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

डॉक्टर- इंजेक्शन लिखा था, क्यों नहीं खरीदा?

सुरेश- शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएंगे

डॉक्टर- खरीद लो, वरना यमराज नाराज हो जाएंगे.....







एक डॉक्टर मर कर ऊपर पहुंचा

उसे वहां अपना पुराना मरीज मिल गया

मरीज- डॉक्टर साहब अब तो बता दो,

आखिर मुझे बीमारी क्या थी.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 Viral Funny Jokes - फोटो : freepik

मां- इतनी लिपस्टिक लगाकर कहां जा रही हो?

बेटी- मैं कॉलेज जा रही हूं

मां- तुझे कोई लड़का पसंद है क्या?

बेटी खुश होकर- हां मुझे एक लड़का बहुत पसंद है

मां- तो बोल देना उससे,

कि तेरी शादी वर्मा जी के बेटे से तय कर दी है....







मां- क्या कर रही हो?

बेटी- पढ़ रही हूं

मां- शाबाश, वैसे क्या पढ़ रही हो?

बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज.....

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5 of 5 लड़का-लड़की के चुटकुले - फोटो : Freepik