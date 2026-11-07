फनी जोक्स: देवर- भाभी सिर में बहुत दर्द हो रहा है? भाभी जी ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: हंसना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खुलकर हंसने से मन प्रसन्न रहता है और मन सकारात्मक विचार आते हैं। स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने के लिए मानसिक तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है और इसमें हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हर किसी को हंसने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। आपकी इसी मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स और चटपटे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।



लड़की- भैया मुझे चप्पल लेनी है

दुकानदार- ये देखो बहन जी नया डिजाइन

लड़की- और दिखाओ, ये नहीं

और दिखाओ...

दुकानदार- बहन जी अब तो सारी चप्पल दिखा दीं

अब तो कोई नहीं बची

लड़की- अरे भैया वो एक और डिब्बा रखा है ना

दुकानदार- रहंम करो बहन जी

वो मेरा लंच का डिब्बा है



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवर- भाभी सिर में बहुत दर्द हो रहा है।

भाभी-सिर दर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करें।

देवर- क्यों?

भाभी- सुना नहीं जहर ही जहर को मारता है।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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