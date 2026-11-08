जोक्स: पति ने दिवाली पर पत्नी ने बनाया सूजी का हलवा, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 दिवाली जोक्स - फोटो : AI







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जोक्स: हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए।



पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा

पत्नी- क्या हुआ जी...?

पति- आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए...!

पत्नी- तो आप कैसे बचे...?

पति- मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था...!

पत्नी- चलो शुक्र है भगवान का...!

थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है...!

पत्नी गुस्से में- ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी...?



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पलटू- अंकल, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई है, अब आप मेरा उधारी वाला खाता निकालो।

दुकानदार- अरे बहुत अच्छा, आज सारा हिसाब चुकता करोगे क्या?

पलटू- नहीं अंकल, बस खाते में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो।

पलटू- की बात सुनकर दुकानदार ने लट्ठ उठाकर उसको जमकर कूटा।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik