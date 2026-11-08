फनी जोक्स: लड़का- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 चुटकुले इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स और मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



ट्रेन में दो यात्री पहला- व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है।

दूसरा- वो कैसे?

पहला- अब मुझे ही देखिए, दो स्टेशन पीछे उतरना था, लेकिन मैं तो आगे आ गया।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़का- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?

लड़की- लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले।

लड़का- वो कैसे?

लड़की- जब मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो।

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik