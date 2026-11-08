देसी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर लगाएंगे ठहाके, पढ़िए हंसाने वाले जोक्स

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देसी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,

इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई

चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं।

लड़की- शुक्रिया!

चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?

लड़की-लजी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।

चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!

लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!

नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!



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पत्नी- सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है?

पति- जानू तू तो करोड़ों की है...

पत्नी- तो उसी करोड़ों में से 50000 रुपये देना,

सहेलियों के साथ दुबई घूमने जाना है फिर क्या था पति बेहोश!



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