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जोक्स: मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए, गप्पू ने टीचर को दिया लोटपोट करने वाला जवाब

Sat, 07 Nov 2026 02:25 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 PM IST
सार

जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसी एक ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अपने सभी तनाव और चिंता को भूल जाइए और तैयार हो जाइए हंसी के ठहाके लगाने के लिए। यहां आपके लिए ऐसे मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। कभी पति-पत्नी की नोकझोंक, कभी दोस्तों की मस्ती, तो कभी टीचर और स्टूडेंट के मजेदार जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला। 
 

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Jokes in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi very funny joke in hindi
जोक्स - फोटो : AI

जोक्स: हंसी-मजाक और मनोरंजन हर किसी को पसंद होता है। अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर खुलकर हंसना चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार चुटकुले और हंसाने वाले जोक्स। आपको एक से बढ़कर एक फनी जोक्स, मजेदार हिंदी चुटकुले, पति-पत्नी के चुटकुले, दोस्तों की नोकझोंक और बच्चों के लिए हंसाने वाले जोक्स मिलेंगे। इन चुटकुलों को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए हंसी के ठहाके लगाने के लिए।



एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया
टॉयलेट से 'जिन्न' प्रकट हुआ और लड़की को गोल्ड का फोन देते हुए बोला
ये लो तुम्हारा फोन
लड़की ने 'कुल्हाड़ी' वाली कहानी सुन रखी थी
इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा- ये सोने का फोन मेरा नहीं है
जिन्न-पगली रुलाएगी क्या? धो के देख तेरा ही है....
 
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फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

गर्लफ्रेंड ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया
बॉयफ्रेंड तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?
गर्लफ्रेंड- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी। 
 

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए.
गप्पू मसूमियत से खड़ा हो गया
मैडम- क्या तुम बेवकूफ हो?
गप्पू- नहीं मैडम आप अकेली खड़ी थीं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा...

हिंदी जोक्स: लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जवाब सुनते ही कर ली शादी

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Jokes in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi very funny joke in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पिता- पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है
बेटा- हां पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूं उसे
पिता- कौन सी बुक पढ़ने लगा है तू?
बेटा- फेसबुक....

चुटकुले: मास्टर जी- भैंस पूछ क्यों हिलाती है? छात्र का जवाब सुनकर तीन दिन तक नहीं आया स्कूल

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पहला दोस्त- क्या खा रहा है?
दूसरा दोस्त- गोलगप्पे खा रहा हूं
पहला दोस्त- अरे वाह अकेले-अकेले दावत उड़ाई जा रही है
दूसरा दोस्त- अब 10 रुपये के गोलगप्पे से पूरे मोहल्ले में भंडारा कराऊं क्या?

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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