जोक्स: मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए, गप्पू ने टीचर को दिया लोटपोट करने वाला जवाब

जोक्स: हंसी-मजाक और मनोरंजन हर किसी को पसंद होता है। अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर खुलकर हंसना चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार चुटकुले और हंसाने वाले जोक्स। आपको एक से बढ़कर एक फनी जोक्स, मजेदार हिंदी चुटकुले, पति-पत्नी के चुटकुले, दोस्तों की नोकझोंक और बच्चों के लिए हंसाने वाले जोक्स मिलेंगे। इन चुटकुलों को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए हंसी के ठहाके लगाने के लिए।
एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया
टॉयलेट से 'जिन्न' प्रकट हुआ और लड़की को गोल्ड का फोन देते हुए बोला
ये लो तुम्हारा फोन
लड़की ने 'कुल्हाड़ी' वाली कहानी सुन रखी थी
इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा- ये सोने का फोन मेरा नहीं है
जिन्न-पगली रुलाएगी क्या? धो के देख तेरा ही है....
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फनी चुटकुले
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गर्लफ्रेंड ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया
बॉयफ्रेंड तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?
गर्लफ्रेंड- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी।
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मजेदार जोक्स
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मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए.
गप्पू मसूमियत से खड़ा हो गया
मैडम- क्या तुम बेवकूफ हो?
गप्पू- नहीं मैडम आप अकेली खड़ी थीं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा...
हिंदी जोक्स: लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जवाब सुनते ही कर ली शादी
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वायरल फनी जोक्स
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पिता- पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है
बेटा- हां पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूं उसे
पिता- कौन सी बुक पढ़ने लगा है तू?
बेटा- फेसबुक....
चुटकुले: मास्टर जी- भैंस पूछ क्यों हिलाती है? छात्र का जवाब सुनकर तीन दिन तक नहीं आया स्कूल
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मजेदार फनी जोक्स
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पहला दोस्त- क्या खा रहा है?
दूसरा दोस्त- गोलगप्पे खा रहा हूं
पहला दोस्त- अरे वाह अकेले-अकेले दावत उड़ाई जा रही है
दूसरा दोस्त- अब 10 रुपये के गोलगप्पे से पूरे मोहल्ले में भंडारा कराऊं क्या?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)