जोक्स: मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए, गप्पू ने टीचर को दिया लोटपोट करने वाला जवाब

जोक्स: हंसी-मजाक और मनोरंजन हर किसी को पसंद होता है। अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर खुलकर हंसना चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार चुटकुले और हंसाने वाले जोक्स। आपको एक से बढ़कर एक फनी जोक्स, मजेदार हिंदी चुटकुले, पति-पत्नी के चुटकुले, दोस्तों की नोकझोंक और बच्चों के लिए हंसाने वाले जोक्स मिलेंगे। इन चुटकुलों को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए हंसी के ठहाके लगाने के लिए।





एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया

टॉयलेट से 'जिन्न' प्रकट हुआ और लड़की को गोल्ड का फोन देते हुए बोला

ये लो तुम्हारा फोन

लड़की ने 'कुल्हाड़ी' वाली कहानी सुन रखी थी

इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा- ये सोने का फोन मेरा नहीं है

जिन्न-पगली रुलाएगी क्या? धो के देख तेरा ही है....

