हिंदी जोक्स: दिवाली पर गर्लफ्रेंड चांद-सितारों की डिमांड करें तो क्या करें? गप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

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हिंदी जोक्स: हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



पति बादाम खा रहा था...

बीवी बोली- मुझे भी टेस्ट कराओ...!

पति ने एक बादाम बीवी को दे दिया

बीवी- बस एक...?

पति- हां, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है...!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू (अपने दोस्त से)- अगर इस दिवाली पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे चांद-सितारों की डिमांड करती है तो? इतना कहकर रमन चुप हो गया।

तभी गप्पू बोला- तो एक रॉकेट खरीदकर, उसे उस पर बिठाकर रॉकेट को आग लगा दो।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik