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हिंदी जोक्स: दिवाली पर गर्लफ्रेंड चांद-सितारों की डिमांड करें तो क्या करें? गप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

Sun, 08 Nov 2026 02:41 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 08 Nov 2026 02:41 PM IST
सार

हिंदी जोक्स:  तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।

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Jokes in Hindi Girlfriends Boyfriend Diwali Jokes in Hindi
Jokes - फोटो : AI

हिंदी जोक्स: हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



पति बादाम खा रहा था...
बीवी बोली- मुझे भी टेस्ट कराओ...!
पति ने एक बादाम बीवी को दे दिया
बीवी- बस एक...?
पति- हां, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है...!
 
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Jokes in Hindi Girlfriends Boyfriend Diwali Jokes in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू (अपने दोस्त से)- अगर इस दिवाली पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे चांद-सितारों की डिमांड करती है तो? इतना कहकर रमन चुप हो गया।
तभी गप्पू बोला- तो एक रॉकेट खरीदकर, उसे उस पर बिठाकर रॉकेट को आग लगा दो।
 

Jokes in Hindi Girlfriends Boyfriend Diwali Jokes in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

व्हाट्सएप पर लड़की के रिप्लाई ना देने से आहत एक लड़के ने लिखा
यूं ना किसी के दिल से ऐसे खेलो...
रिप्लाई नहीं देना है तो फोन बेच कर रेडियो ले लो...!

जोक्स: पति ने दिवाली पर पत्नी ने बनाया सूजी का हलवा, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

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Jokes in Hindi Girlfriends Boyfriend Diwali Jokes in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पप्पू ने जैसे ही कार में बैठकर सीट बेल्ट बांधनी चाही,
उदासी भरी आवाज में उसकी पत्नी बोली- मेरे करवा चौथ व्रत पर विश्वास नहीं है आपको...!

जोक्स: पत्नी- आपने कहा था कि दिवाली के दिन शराब बिलकुल नहीं पिएंगे? पति का जवाब सुनकर उड़े होश

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Jokes in Hindi Girlfriends Boyfriend Diwali Jokes in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पप्पू सुबह-सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिसमें एक जगह लिखा था- 'पत्नी छोड़ो, झोला पकड़ो'!
यह पढ़कर पति का सिर चकरा गया...
फिर उसने दोबारा पढ़ा तो समझ आया, लिखा था - 'पन्नी छोड़ो, झोला पकड़ो'...!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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