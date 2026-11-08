Hindi Jokes: बाप-बेटे के मजेदार चुटकुले को पढ़कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 बाप बेटा जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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Hindi Jokes: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर ठहाके मारने लगेंगे आप।



काका को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है...!

काका- हेलो कौन...?

लड़की- हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा...!

काका (खुश होकर) - कौन हैं आप...?

लड़की- तुझसे जुदा अगर हो जायेंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा..!

खुशी के मारे काका की आंखों में पानी आ गया, वो बोले- तुम सच में मुझसे शादी करोगी...?

लड़की- इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बंनाने के लिए 8 दबाएं...!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बाप बेटे से- तुम मुझे अपना बाप नहीं बल्कि अपना दोस्त समझो...तुम मुझसे कुछ भी खुलकर कह सकते हो...

बेटा- सुन भाई वो पड़ोस वाले शर्मा की जो बेटी है उसका नंबर दिलवा दे न...

फिर क्या चप्पल टूटने तक जमकर कुटाई हुई...



3 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik