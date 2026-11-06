हिंदी जोक्स: लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जवाब सुनते ही कर ली शादी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



एक महिला सुबह-सुबह बिस्तर से सीधे उठकर मेकअप कर रही थी।

तभी पति की भी आंख खुल गई।

पति- पगला गई हो क्या? सुबह सुबह मेकअप...

पत्नी- चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना फोन खोलना है, फेस लॉक लगा दिया था, और अब वह मुझे पहचान नहीं रहा है...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ?

लड़की- अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेक-अप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी।

लड़के के होश उड़ गए और कर लीशादी





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik