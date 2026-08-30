फनी जोक्स: चिंटू- अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पिंटू का जवाब पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

फनी जोक्स: हंसी एक ऐसी अद्भुत अनुभूति है जो न केवल हमें खुश रखती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। खुलकर हंसना न सिर्फ हमारे मानसिक तनाव को कम करता है साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। हंसते समय हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो दर्द को कम करने और खुशी का अहसास कराने में मदद करता है। खुलकर हंसना न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करता है। हंसी एक संक्रामक भावना है, जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो हम भी अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं।





डॉक्टर- जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो?

मरीज- जी, मंदिर चला जाता हूं...

डॉक्टर- बहुत बढ़िया, ध्यान-व्यान लगाते हो वहां?

मरीज- जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूं,

फिर उन लोगों को देखता रहता हूं... उनको तनाव में देख कर मेरा तनाव दूर हो जाता है।

