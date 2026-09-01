जोक्स हिंदी: पति- तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा? पत्नी का जवाब सुनकर पति हो गया आगबबूला

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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जोक्स हिंदी: पति-पत्नी के बीच रिश्ता प्यार, नोंकझोंक और तकरार से भरा होता है। कभी पति-पत्नी एक दूसरे पर प्यार बरसाते हैं, कभी प्यारी बहस भी होती है। इस रिश्ते की खट्टी-मीठी नोकझोक पर बने कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पति- ये कैसी सब्जी बनाई हो

ना नमक है, ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है

तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो

कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं

पत्नी (बेलन दिखाते हुए)- पहले तुम अपना मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ

कब से देख रही हूं, पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो।



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति- तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा

पत्नी फिर भी चुप

पति- जवाब दो नहीं तो बुरा अंजाम होगा

पत्नी- नहीं कहा बाबा, प्लीज अब भोंकना बंद करो



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik