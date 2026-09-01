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जोक्स हिंदी: पति- तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा? पत्नी का जवाब सुनकर पति हो गया आगबबूला

Tue, 01 Sep 2026 07:17 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 01 Sep 2026 07:17 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और नोक-झोंक भी होते रहती है। कभी पत्नी नाराज हो जाती है, तो कभी पति। कभी-कभी मीठ नोक-झोक तकरार में बदल जाती है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वायरल जोक्स।
 

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Jokes in Hindi Husband Wife Jokes In Hindi When The Wife Called Her Husband A Dog
जोक्स - फोटो : अमर उजाला

जोक्स हिंदी: पति-पत्नी के बीच रिश्ता प्यार, नोंकझोंक और तकरार से भरा होता है। कभी पति-पत्नी एक दूसरे पर प्यार बरसाते हैं, कभी प्यारी बहस भी होती है। इस रिश्ते की खट्टी-मीठी नोकझोक पर बने कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 



पति- ये कैसी सब्जी बनाई हो
ना नमक है, ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है
तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो
कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं
पत्नी (बेलन दिखाते हुए)- पहले तुम अपना मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ
कब से देख रही हूं, पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो।
 
Jokes in Hindi Husband Wife Jokes In Hindi When The Wife Called Her Husband A Dog
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति- तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा
पत्नी फिर भी चुप
पति- जवाब दो नहीं तो बुरा अंजाम होगा
पत्नी- नहीं कहा बाबा, प्लीज अब भोंकना बंद करो
 

Jokes in Hindi Husband Wife Jokes In Hindi When The Wife Called Her Husband A Dog
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- पतिदेव जी आप मुझे कितना प्यार करते हो?
पति- 72 फीसदी मेरी जान
पत्नी- 100 फीसदी क्यों नहीं करते हो?
पति- पगली लग्जरी चीजों पर 28 फीसदी जीएसटी भी तो लगता है ना

फनी चुटकुले: साली- मैं कितनी सुंदर हूं, जीजा ने दिया गजब का मजेदार जवाब

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Jokes in Hindi Husband Wife Jokes In Hindi When The Wife Called Her Husband A Dog
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जीजा ने साली को दिल की बात बताई
कहा - तुम्हारी दीदी से शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है।
साली- कौन सा फायदा?
जीजा- मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई
अब अगले जन्म में मैं मौज करूंगा

मजेदार हिंदी जोक्स: सुरेश ने अपने ससुराल फोन करके ससुर से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

संजू बैंक में पैसे जमा करवाने गया...!
कैशियर- आपके सारे नोट नकली हैं...
संजू - तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जमा तो मेरे अकाउंट में ही होने हैं ना...!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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