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जोक्स हिंदी: पति- तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा? पत्नी का जवाब सुनकर पति हो गया आगबबूला
जोक्स हिंदी: पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और नोक-झोंक भी होते रहती है। कभी पत्नी नाराज हो जाती है, तो कभी पति। कभी-कभी मीठ नोक-झोक तकरार में बदल जाती है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वायरल जोक्स।
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जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
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जोक्स हिंदी: पति-पत्नी के बीच रिश्ता प्यार, नोंकझोंक और तकरार से भरा होता है। कभी पति-पत्नी एक दूसरे पर प्यार बरसाते हैं, कभी प्यारी बहस भी होती है। इस रिश्ते की खट्टी-मीठी नोकझोक पर बने कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
पति- ये कैसी सब्जी बनाई हो
ना नमक है, ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है
तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो
कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं
पत्नी (बेलन दिखाते हुए)- पहले तुम अपना मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ
कब से देख रही हूं, पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो।
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पति- तुमने मुझे कुत्ता क्यों कहा
पत्नी फिर भी चुप
पति- जवाब दो नहीं तो बुरा अंजाम होगा
पत्नी- नहीं कहा बाबा, प्लीज अब भोंकना बंद करो
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मजेदार जोक्स
- फोटो : freepik
पत्नी- पतिदेव जी आप मुझे कितना प्यार करते हो?
पति- 72 फीसदी मेरी जान
पत्नी- 100 फीसदी क्यों नहीं करते हो?
पति- पगली लग्जरी चीजों पर 28 फीसदी जीएसटी भी तो लगता है ना
संजू बैंक में पैसे जमा करवाने गया...!
कैशियर- आपके सारे नोट नकली हैं...
संजू - तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जमा तो मेरे अकाउंट में ही होने हैं ना...!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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