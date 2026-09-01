{"_id":"6a96bd6529cd354a9e016537","slug":"father-son-funny-jokes-in-hindi-chutkule-ladka-ladki-viral-jokes-latest-new-jokes-2026-2026-09-01","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"हिंदी जोक्स: पिता से बेटा- मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी","category":{"title":"Humour","title_hn":"हंसी-ठट्ठा","slug":"humour"}}
हिंदी जोक्स: पिता से बेटा- मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:04 PM IST
सार
हंसना-मुस्कुराना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं, तो तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं। हंसी इंसान को मानसिक तनाव और गंभीर बीमारियों से भी बचाती है।
विज्ञापन
1 of 5
जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।
बेटा- पापा मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो
पिता- भगवान ने टांगे किस लिए दी हैं?
बेटा- एक टांग किक मारने के लिए, दूसरी
गियर डालने के लिए
पिता बेहोश.....
बेटे को स्कूल छोड़ने गए को पिता को उसके बच्चे कि
नर्सरी की टीचर मिल गई
पिता- पहचाना?
टीचर- हां, आप शायद मेरे किसी बच्चे के पापा हैं
पिता मुस्कुराया और टीचर शरमा गई......
2 of 5
फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पिज्जा खाते हुए रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड से बोली गर्लफ्रेंड-
मुझे कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल जोर से धड़के
बॉयफ्रेंड- ये जो इतना बड़ा मुंह खोल-खोल कर पिज्जा खा रही हो न
मेरे पास उसका बिल देने के पैसे नहीं हैं......
3 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
साली- मंगलसूत्र पहनाने से क्या होता है?
जीजा- मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल
पति के पीछे लग जाता है
और सारे सूत्र बीवी के हाथ में चले जाते हैं.....
लड़का- चलते-चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं,
क्या यही प्यार है?
लड़की- नहीं भईया ये तो कमजोरी है,
तुम च्यवनप्राश खाया करो....
लड़का- मुझसे प्यार करोगी?
लड़की- शक्ल देखी है अपनी,
तुझसे प्यार करने से तो बेहतर है,
मैं सुसाइड कर लूं
लड़का- कमबख्त मर जाएगी,
पर किसी के काम नहीं आएगी....
विज्ञापन
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो?
पप्पू- क्योंकि पढाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है
पहला- डर से
दूसरा- शौक से
बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और
डरते तो किसी के बाप से नहीं........
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।