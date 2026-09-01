हिंदी जोक्स: पिता से बेटा- मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।





बेटा- पापा मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो

पिता- भगवान ने टांगे किस लिए दी हैं?

बेटा- एक टांग किक मारने के लिए, दूसरी

गियर डालने के लिए

पिता बेहोश.....







बेटे को स्कूल छोड़ने गए को पिता को उसके बच्चे कि

नर्सरी की टीचर मिल गई

पिता- पहचाना?

टीचर- हां, आप शायद मेरे किसी बच्चे के पापा हैं

पिता मुस्कुराया और टीचर शरमा गई......

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

पिज्जा खाते हुए रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड से बोली गर्लफ्रेंड-

मुझे कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल जोर से धड़के

बॉयफ्रेंड- ये जो इतना बड़ा मुंह खोल-खोल कर पिज्जा खा रही हो न

मेरे पास उसका बिल देने के पैसे नहीं हैं......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala

लड़का- चलते-चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं,

क्या यही प्यार है?

लड़की- नहीं भईया ये तो कमजोरी है,

तुम च्यवनप्राश खाया करो....





लड़का- मुझसे प्यार करोगी?

लड़की- शक्ल देखी है अपनी,

तुझसे प्यार करने से तो बेहतर है,

मैं सुसाइड कर लूं

लड़का- कमबख्त मर जाएगी,

पर किसी के काम नहीं आएगी....

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik