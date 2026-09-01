मजेदार हिंदी जोक्स: सुरेश ने अपने ससुराल फोन करके ससुर से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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जोक्स का खजाना: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।





सुरेश की पत्नी गुस्सा होकर मायके चली जाती है,

वो अपनी ससुराल में फोन करता है,

उधर से ससुर की आवाज आती है-

कितना बार कहा है तुमसे,

अब वो न तुम्हारे घर आएगी

और न तुम्हारा फोन उठाएगी

तो क्यों बार-बार फोन करते हो यहां?

सुरेश- कुछ नहीं बस सुनकर अच्छा लगता है.....





दामाद- उम्र में छोटा होने पर भी ससुराल में दामाद को,

सब आप से क्यों बुलाते हैं?

ससुर- हमारे देश में आज भी शहीदों का नाम

बड़े सम्मान से लिया जाता है

दामाद बेहोश.......

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

डॉक्टर- मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं,

इन्हें खा कर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे

लेकिन ये बहुत महंगी हैं,

राजू- मगर डॉक्टर साहब मैं तो गरीब हूं,

मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं

डॉक्टर- अच्छा तो पैसों के अलावा फिर क्या दे सकते हो?

राजू- मैं कब्र खोदने का काम करता हूं,

आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : freepik

सेक्रेटरी- 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, सर

बॉस- बाद में देखते है

सेक्रेटरी- शर्ट अच्छी लग रही है आपकी

बॉस- छुट्टी नहीं मिलेगी

सेक्रेटरी- सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है,

मुंह वैसा ही है, कुत्ते जैसा.....







पिंकी से रिंकी- यार मेरा बॉस सबको परेशान करता था

तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में

चुपके से एक चॉकलेट और एक पर्ची डाल दी

पिंकी- ऐसा क्या लिखा था? पर्ची में

रिंकी- उसमे लिखा था कि, जानू तुम ही खाना

उस पागल औरत को मत देना.....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik