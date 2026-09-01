फनी चुटकुले: साली- मैं कितनी सुंदर हूं, जीजा ने दिया गजब का मजेदार जवाब

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



जोक्स इन हिंदी: स्वस्थ रहने की फ्री दवा है हंसी। हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है।





साली- अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है,

पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं

कि मैं कितनी सुंदर हूं

जीजा- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है और

गलतफहमी होना तो भोलापन है......





जीजा- तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो?

साली- क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है

जीजा- जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एक आदमी जो तैरना नहीं जानता था,

गलती से गहरी झील में गिर गया

डूबते-डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई

उसने पूरी ताकत से मछली को पानी से बाहर फेंका और बोला

जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

टीचर- चलो खड़े होकर x की वैल्यू बताओ? चिंटू- सर जान थी वो मेरी, बहुत याद आती है उसकी

चिंटू की बात सुनकर टीचर ने की जमकर कुटाई.....





टीचर- एक सवाल का जवाब दो

गोलू- जी मैम

टीचर- अगर तुम्हारा Best Friend और Girlfriend

दोनों डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगे?

गोलू- डूब जाने दो, दोनों को

आखिर वह दोनों एक साथ कर क्या रहे थे..... चलो खड़े होकर x की वैल्यू बताओ?

विज्ञापन

5 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik