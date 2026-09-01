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फनी जोक्स: भाभी- देवरजी मैं आपको कैसी लग रही हूं? देवर का जवाब सुनकर हो गईं खुश

Tue, 01 Sep 2026 07:02 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 01 Sep 2026 07:02 PM IST
सार

फनी जोक्स: देवर-भाभी का रिश्ता बेहद प्यारा होता है। इस रिश्ते में हंसी मजाक और नोक झोंक भी होती है। तो आज हम आपलोगों के लिए मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आपका मन खुश हो जाएगा। 
 

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Funny Jokes in Hindi Devar Bhabhi Jokes in Hindi Majedar Chutkule
फनी जोक्स - फोटो : अमर उजाला

फनी जोक्स: देवर-भाभी के बीच हंसी मजाक होता रहता है। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप दिल खोलकर हंसेंगे। इन जोक्स को अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज के हंसाने वाले जोक्स...



टीचर- तुम बहुत मूर्ख हो बच्चा! मैं जब तुम्हारी उम्र का था, तब अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था।
छात्र- श्रीमान, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। 
 
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मजेदार चुटकुले - फोटो : freepik

भाभी- देवरजी मैं आपको कैसी लग रही हूं?
देवर- एकदम मोबाइल जैसी
भाभी- वो कैसे?
देवर- हर समय अपडेट रहती हैं।
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एक दर्जी बस में चढ़ा तो उसका फोन बजने लगा
फोन उठाते ही बोला- तू हाथ काटकर रख, गला मैं आकर काटूंगा
इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई।

मजेदार हिंदी जोक्स: सुरेश ने अपने ससुराल फोन करके ससुर से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पप्पू- गप्पू पता है भाई तुझे वक्त कभी एक सा नहीं रहता है।
गप्पू- अच्छा वो तो है लेकिन क्या?
पप्पू- खुद ही देख ले जो कपड़े अंग्रेजों के गवर्नर पहनकर लोगों को डराते थे,आज हमारे बैंड वाले पहनते हैं!

फनी चुटकुले: साली- मैं कितनी सुंदर हूं, जीजा ने दिया गजब का मजेदार जवाब

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है भाई तुम्हें?
चिंटू- टीचर के लिए।
डॉक्टर- पर क्यों?
चिंटू- क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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