फनी जोक्स: भाभी- देवरजी मैं आपको कैसी लग रही हूं? देवर का जवाब सुनकर हो गईं खुश

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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फनी जोक्स: देवर-भाभी के बीच हंसी मजाक होता रहता है। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप दिल खोलकर हंसेंगे। इन जोक्स को अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज के हंसाने वाले जोक्स...



टीचर- तुम बहुत मूर्ख हो बच्चा! मैं जब तुम्हारी उम्र का था, तब अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था।

छात्र- श्रीमान, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा।



2 of 5 मजेदार चुटकुले - फोटो : freepik

भाभी- देवरजी मैं आपको कैसी लग रही हूं?

देवर- एकदम मोबाइल जैसी

भाभी- वो कैसे?

देवर- हर समय अपडेट रहती हैं।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik