हिंदी जोक्स: लड़का- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,

इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई

चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं।

लड़की- शुक्रिया!

चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?

लड़की-लजी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।

चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!

लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!

नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!

