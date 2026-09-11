चुटकुले: सास से दामाद - मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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वायरल चुटकुले: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है।





दामाद- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं,

सोच रहा हूं शराब छोड़ दूं

सास- यह तो बहुत अच्छी बात है,

इसमें सोचने की क्या जरूरत?

दामाद- पर मेरे सारे दोस्त कुत्ते हैं

किसके पास छोडूं?

दामाद की बात सुनकर सास के होश उड़ गए.......







सास- दामाद जी, मैंने सुना है आप शादी के पहले

बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया?

दामाद- फिर आपकी बेटी से शादी हो गई और

मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया…..

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

नाई की भी आंख में आंसू आ गए,

जब उससे चिंटू ने कहा, बाल इतने छोटे कर दो कि

बीवी के हाथ में न आए.......

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

चिंटू- सर जान थी वो मेरी, बहुत याद आती है उसकी

चिंटू की बात सुनकर टीचर ने की जमकर कुटाई.....







टीचर- एक सवाल का जवाब दो

गोलू- जी मैम

टीचर- अगर तुम्हारा Best Friend और Girlfriend

दोनों डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगे?

गोलू- डूब जाने दो, दोनों को

आखिर वह दोनों एक साथ कर क्या रहे थे....... टीचर- चलो खड़े होकर x की वैल्यू बताओ?

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala