हिंदी जोक्स: बाबा ने राजू को बताया पत्नी को वश में करने का उपाय, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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वायरल फनी जोक्स: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से हमारा मन के साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हंसी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। इंसान को हंसाने में जोक्स काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





पत्नी को वश में करने के लिए बाबा ने राजू को एक ताबीज दिया

एक महीने बाद राजू, बाबा के पास आकर बोला-

बाबा पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ,

लेकिन पड़ोसन वश मे आ गई

बाबा- चलो इफेक्ट न सही, साइड इफेक्ट तो हुआ......







चिंटू, पडिंत के पास जाकर बोला-

पडिंत जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है?

पडिंत- कैसे होगी पगले, तेरी कुंडली में तो

सुख ही सुख लिखा है......

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मास्टर- कुतुबमीनार कहां है?

चिंटू- पता नहीं

मास्टर- फिर बेंच पर खड़े हो जाओ

चिंटू बेंच पर खड़ा हो जाता है और

कुछ देर बाद कहता है-

मास्टर जी, यहां से भी नहीं दिख रहा है......

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

टीचर- ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है?

गोलू- अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा

लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सब का टिकट कटेगा.....







टीचर- रिंकू, वादा करो कि कभी शराब, सिगरेट नहीं पिओगे

कभी लड़कियों का पीछा और उनसे दोस्ती नहीं करोगे,

वतन के लिए जान दे दोगे

रिंकू- दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या?

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