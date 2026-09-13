हिंदी जोक्स: मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे हर बात पर गुस्सा आता है, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 डॉक्टर-मरीज वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला...



एक बाबा एक शराबी से बोले- इतना दारू पिओगे तो मरने के बाद नर्क में जाओगे।

शराबी- तो जो दारू बेच रहा है, उसका क्या होगा?

बाबा- वो भी नर्क में जाएगा।

शराबी- फिर जो आदमी शराब की दुकान के सामने नमकीन बेचता है, उसका क्या होगा?

बाबा- उसको भी नर्क में ही जाना पड़ेगा।

शराबी- फिर क्या दिक्कत है, नर्क ही ठीक है मेरे लिए।



2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे हर बात पर गुस्सा आता है।

डॉक्टर- कब से?

मरीज- ये सवाल दोबारा मत पूछना।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik