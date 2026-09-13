फनी जोक्स: जीजा- ऐसी चाय पिलाओ कि मन झूम उठे और बदन नाचने लगे, साली ने कर दी बोलती बंद

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



फनी जोक्स: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



मंदिर में पूजा करते समय गांव की एक लोभी महिला भगवान से बोली...

भगवान, तेरे लिए एक सेकेंड कितने साल के बराबर है?

भगवान बोले-करोड़ों साल के बराबर

फिर महिला बोली-और करोंड़ो रुपये कितने बराबर होते हैं?

भगवान बोले-रत्ती बराबर

लालच से महिला बोली-एक रत्ती मुझे भी दे दीजिए

भगवान बोले-एक सेकंड मंदिर में ही रूको, लाकर देता हूं।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा- ऐसी चाय पिलाओ जिसे पीकर मन...झूम उठे और बदन नाचने लगे।

साली- जीजा जी हमारे यहां भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं!



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik