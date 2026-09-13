देसी जोक्स: पति-पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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लेटेस्ट चुटकुले: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....





पति-पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई

पति ने ऑफिस से पत्नी को फोन कर कहा-

रात के खाने में क्या बनाया

पत्नी (गुस्से में)- जहर

पति- मैं आज देर से घर आऊंगा,

तुम खाकर सो जाना....







पत्नी- देखते ही देखते शादी को 20 साल हो गए,

समय का पता ही नहीं चला

पति- देखते-देखते तुम्हे हुए होंगे,

मुझे तो सुनते-सुनते हुए हैं......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Amar ujala

सास (बहू से)- क्यों मार रही हो बच्चे को?

बहू- मैंने कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी

सास- तो इसमें मारने वाली क्या बात है?

बहू- ये कहता है कि पापा भी तो खूब पढ़े लिखे थे...

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पहला दोस्त दूसरे दोस्त से

उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े

इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है?

दूसरा दोस्त- पहले वाक्य से पता चलता है कि,

व्यक्ति कि शादी नहीं हुई है

जबकि दूसरे वाक्य से उसके शादी-शुदा,

होने का पता चलता है....







गप्पू से पप्पू- जिसकी स्टोरी में उदास शायरी आ जाए

तो समझ लेना कि उसका बाबू किसी और के

काबू में आ गया है....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik