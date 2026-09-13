जोक्स: प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी के उड़े होश, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

जोक्स: जोक्स और चुटकुले आपके तनाव को कम करने का काम करते हैं। इससे आप प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।





एक लड़का रेलवे में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया,

बॉस- अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ रहीं हो तो क्या करोगे ,

लड़का- लाल झंडा दिखा दूंगा,

बॉस- अगर झंडा नहीं मिला तो,

लड़का- तो टॉर्च दिखा दूंगा,

बॉस- अगर टॉर्च भी न मिली तो ?

लड़का- अपनी लाल शर्ट उतार कर दिखा दूंगा,

बॉस- और तुम्हारी शर्ट भी लाल ना हो तो ?

लड़का- तो मैं अपनी बुआ के लड़के को फ़ोन करके बुलाऊंगा ,

बॉस- वो क्यों ?

लड़का- क्योंकि उसने कभी 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी।

