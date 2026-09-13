चुटकुले: मेरे दिल की तमन्ना है कि आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं, दामाद का जवाब सुनकर ससुर के उड़ गए होश

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik







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जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।





दामाद (ससुर से)- मेरी दिल की तमन्ना है,

आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं

ससुर- फिर इसमें दिक्कत क्या है?

दामाद- पर वो 72 किलो की है,

दिल को कैसे समझाऊं

ससुर बेहोश......

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू- सर जान थी वो मेरी, बहुत याद आती है उसकी

चिंटू की बात सुनकर टीचर ने की जमकर कुटाई.....







टीचर- एक सवाल का जवाब दो

गोलू- जी मैम

टीचर- अगर तुम्हारा Best Friend और Girlfriend

दोनों डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगे?

गोलू- डूब जाने दो, दोनों को

आखिर वह दोनों एक साथ कर क्या रहे थे....... टीचर- चलो खड़े होकर x की वैल्यू बताओ?

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पप्पू- पापा आपने कहा था ना की मेहनत इतनी

खामोशी से करो की सफलता शोर मचाए

पिता- हां

पप्पू- मेरी गर्लफ्रेंड को बेटा हुआ है

पिता बेहोश......







पिता- तुम चाहे पास हो या फेल,

मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा

बेटा- थैंक्स पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो

पिता- पूरी बात तो सुनो, पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए

और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए......

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik