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जोक्स हिंदी: बेटे की बात सुनकर बाप हैरान, पढ़िए मजेदार जोक्स

Sun, 13 Sep 2026 03:50 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 03:50 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जोक्स हिंदी: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



काका को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है...!
काका-  हेलो कौन...?
लड़की- हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा...!
काका (खुश होकर) - कौन हैं आप...?
लड़की- तुझसे जुदा अगर हो जायेंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा..!
खुशी के मारे काका की आंखों में पानी आ गया,
वो बोले- तुम सच में मुझसे शादी करोगी...?
लड़की- इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बंनाने के लिए 8 दबाएं...!
 
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जोक्स का खजाना - फोटो : Amar Ujala

बाप-बेटा,अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं
बेटा-लेकिन पापा भारत में तो एक साल का बच्चा भागने भी लग जाता है
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़की- स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे...?
रिक्शावाला- मैडम बीस रुपये...!
लड़की (हैरान सा मुंह बनाते हुए)- स्टेशन के बीस रुपये...?
रिक्शावाला- हां मैडम, स्टेशन पूरा दो किलोमीटर है यहां से...!
लड़की (हाथ से इशारा करते हुए) ये तो रहा स्टेशन...!
रिक्शावाला-  मैडम हाथ पीछे कर लो, कही रेल के नीचे ना आ जाए...!
 

देसी जोक्स: पति-पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू एक नर्स के प्यार में पड़ गया... 
बहुत सोचने के बाद उसने प्रपोज किया और कहा- आई लव यू सिस्टर...

फनी जोक्स: जीजा- ऐसी चाय पिलाओ कि मन झूम उठे और बदन नाचने लगे, साली ने कर दी बोलती बंद
 

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Funny jokes - फोटो : freepik

मंदिर में मटरू- हे भगवान मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो...?
भगवान- क्यों खाली हाथ आये। नारियल केला और सेब नहीं लाए...?
मटरू- भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो...!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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