हिंदी जोक्स: वकील से सुरेश- क्या मैं अपनी पत्नी को जेल भेज सकता हूं? वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

मजेदार फनी जोक्स: हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे।
एक शराबी एक वकील से बोला
मैं रोज मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूं
उस पर GST भी कटता है
पर मेरी बीवी मुझे रोज मारती है
क्या मैं बीवी पर सरकार को नुकसान व
सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में,
जेल भेज सकता हूं?
वकील बेहोश........
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वायरल जोक्स
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दादा- अंदर से जरा मेरे दांत लेकर आना
पोता- पर अभी रोटी नहीं बनी है
दादा- अबे रोटी को मार गोली,
सामने वाली पड़ोसन को Smile देनी है......
पोता- आपने अपना जीवन बीमा क्यों नहीं कराया?
दादा- मेरे जाने के बाद तुम लोगों को सही में दुख हो,
इसलिए.....
टीचर- 'हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा’ का मतलब बताओ?
पप्पू- जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की
कोशिश करता है
उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है
पप्पू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....
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वायरल चुटकुले
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सास- एक बात पूछें दामाद जी?
दामाद- हां पूछिए
सास- तुम दारु पियत हो कबहु बताये नाही
दामाद- तुम्हार लड़की खून पियत है, तुम बताए थे का....
सास- कहते हैं, जहां एक बार धोखा मिल जाए
वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए
दामाद- क्या करे सासु मां,
अब ससुराल तो जाना ही पड़ता है.....
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पति-पत्नी जोक्स
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पति- शादी के समय सात फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था
और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी
पत्नी- तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती
पति बेहोश......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)