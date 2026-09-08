हिंदी जोक्स: वकील से सुरेश- क्या मैं अपनी पत्नी को जेल भेज सकता हूं? वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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मजेदार फनी जोक्स: हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे।







एक शराबी एक वकील से बोला

मैं रोज मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूं

उस पर GST भी कटता है

पर मेरी बीवी मुझे रोज मारती है

क्या मैं बीवी पर सरकार को नुकसान व

सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में,

जेल भेज सकता हूं?

वकील बेहोश........

2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

दादा- अंदर से जरा मेरे दांत लेकर आना

पोता- पर अभी रोटी नहीं बनी है

दादा- अबे रोटी को मार गोली,

सामने वाली पड़ोसन को Smile देनी है......







पोता- आपने अपना जीवन बीमा क्यों नहीं कराया?

दादा- मेरे जाने के बाद तुम लोगों को सही में दुख हो,

इसलिए.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सास- एक बात पूछें दामाद जी?

दामाद- हां पूछिए

सास- तुम दारु पियत हो कबहु बताये नाही

दामाद- तुम्हार लड़की खून पियत है, तुम बताए थे का....







सास- कहते हैं, जहां एक बार धोखा मिल जाए

वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए

दामाद- क्या करे सासु मां,

अब ससुराल तो जाना ही पड़ता है.....

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5 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik