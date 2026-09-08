देसी जोक्स: औरतों को खुश रखना बड़ा ही मुश्किल काम है, गप्पू की बात सुनकर पप्पू के उड़ गए होश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं।







गप्पू- औरतों को खुश रखना बड़ा ही मुश्किल काम है,

आदमियों का सही रहता है

पप्पू- वो कैसे?

गप्पू- औरतें देखी नहीं कि खुश हो गए......







गप्पू (पप्पू से)- एक लड़की को पत्नी बनाने के लिए,

7 वचन देने पड़ते है,

और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए 700 वचन......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति ने बड़े रोमांटिक अंदाज़ में अपनी नई-नवेली पत्नी से कहा,

मे आई किस यू, डार्लिंग

पत्नी शरमाते हुए बोली-

हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,

आप तो फिर भी अपने हैं

पति बेहोश......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

टीना ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा-

रात को ऑनलाइन कब आते हो?

दर्द की दीवारें हिल गई, जब उसने कहा-

बर्तन धोने के बाद......







रिंकी- कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं

लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नर्क में क्या होता है?

पप्पू- क्या होता है?

रिंकी- शादी के बाद जो दुर्गति होती है,

वो नर्क में तय कि जाती है....

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock