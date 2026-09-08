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देसी जोक्स: औरतों को खुश रखना बड़ा ही मुश्किल काम है, गप्पू की बात सुनकर पप्पू के उड़ गए होश

Tue, 08 Sep 2026 03:24 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 08 Sep 2026 03:24 PM IST
सार

जोक्स: तनाव और चिंता से बचने के लिए हंसना एक आसान तरीका माना जाता है। खुलकर हंसने से मन हल्का महसूस होता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सकता है।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। 





गप्पू- औरतों को खुश रखना बड़ा ही मुश्किल काम है,
आदमियों का सही रहता है
पप्पू- वो कैसे?
गप्पू- औरतें देखी नहीं कि खुश हो गए......



गप्पू (पप्पू से)- एक लड़की को पत्नी बनाने के लिए,
7 वचन देने पड़ते है,
और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए 700 वचन......
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पति ने बड़े रोमांटिक अंदाज़ में अपनी नई-नवेली पत्नी से कहा,
मे आई किस यू, डार्लिंग
पत्नी शरमाते हुए बोली-
हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,
आप तो फिर भी अपने हैं
पति बेहोश......
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik
डॉक्टर- मोटापे का एक ही इलाज है
पिंकी- क्या डॉक्टर?
डॉक्टर- तुम रोज एक रोटी खाओ
पिंकी- ये एक रोटी खाने के बाद खानी
है या खाने से पहले?
पिंकी का जवाब सुनकर डॉक्टर बेहोश......


कॉमेडी जोक्स: पंडित जी के पास गई महिला ने पूछा अपने पति का भविष्य, फिर जो हुआ पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट


चुटकुले: गर्लफ्रेंड की शादी के कार्ड को देखकर राजू ने सुरेश से कही ऐसी बात, पढ़िए धमाकेदार फनी जोक्स
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
टीना ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा-
रात को ऑनलाइन कब आते हो?
दर्द की दीवारें हिल गई, जब उसने कहा-
बर्तन धोने के बाद......



रिंकी- कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं
लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नर्क में क्या होता है?
पप्पू- क्या होता है?
रिंकी- शादी के बाद जो दुर्गति होती है,
वो नर्क में तय कि जाती है....
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock
टीचर- ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है?
गोलू- अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा
लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सब का टिकट कटेगा.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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