फनी चुटकुले: जब बॉस ने सेक्रेटरी को सुनाया जोक, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







बॉस ने जोक सुनाया

पूरी टीम हंसने लगी, सिवाए पिंकी के

बॉस- तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या?

पिंकी- सर, मेरा दूसरी कंपनी में सेलेक्शन हो गया है

बॉस की बोलती बंद हो गई......







पिंकी- 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, सर

बॉस- बाद में देखते है

पिंकी- शर्ट अच्छी लग रही है आपकी

बॉस- छुट्टी नहीं मिलेगी

पिंकी- सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है,

मुंह वैसा ही है, कुत्ते जैसा.....

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik

साली- अच्छा जीजू एक बात बताओ?

जीजा- पूछो क्या पूछना है?

साली- ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है?

जीजा- क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यही वो आदमी है,

जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है....

3 of 5 लड़का-लड़की के चुटकुले - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे से बोला- कैसे हो बेटा?

बच्चा- ठीक हूं

बुजुर्ग व्यक्ति- पढ़ाई कैसी चल रही है?

बच्चा- बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह

बुजुर्ग व्यक्ति- मतलब

बच्चा- भगवान भरोसे.......







मिंटू (रिंकी से)- आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो

रिंकी- मैं अभी जाकर सर को बोलती हूं

मिंटू- पगली सर को मत बोल,

उनकी तो शादी हो चुकी है.....

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock