जोक्स: मरीज- आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब, वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

आज के मजेदार जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।
डॉक्टर- जानते हो, बचपन में मैं चाहता था कि,
बड़ा होकर डाकू बनूं
मरीज- बड़ा बिल देखते हुए बोला-
आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब,
वर्ना इस दुनिया मे किसके सपने पूरे होते हैं......
डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है
पप्पू- अरे, यह तो कमाल की टेक्नॉलजी है
बीवी मेरी हॉस्पिटल में है
और बच्चा घर में पैदा हुआ है
डॉक्टर बेहोश......
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वायरल फनी जोक्स
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एक कवि का बेटा स्कूल में आया
टीचर- व्हाट इज नाउन?
स्टूडेंट- अर्ज करता हूं, कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग
कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग
नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग.....
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मजेदार फनी जोक्स
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Hindi Jokes
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लड़का- बाबू मुझे सरप्राइज दो
लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं
लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....
लड़की ने भगवान से मन्नत मांगी-
मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो भगवान-
अगर समझदार होगा, तो इस लफड़े में
पड़ेगा ही नहीं, तुम खुद से दूसरा ढूंढ़ लो बेटी.....
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Funny jokes
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पप्पू को कपड़े धोता देख पड़ोसन बोली-
शादी क्यों नहीं कर लेते?
पप्पू- मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)