फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Doctor patient comedy jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day whatsapp new jokes 2026

जोक्स: मरीज- आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब, वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

Tue, 15 Sep 2026 04:12 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 15 Sep 2026 04:12 PM IST
सार

मजेदार चुटकुले: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं।

विज्ञापन
Doctor patient comedy jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day whatsapp new jokes 2026
जोक्स हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

आज के मजेदार जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।  हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।  





डॉक्टर- जानते हो, बचपन में मैं चाहता था कि,
बड़ा होकर डाकू बनूं
मरीज- बड़ा बिल देखते हुए बोला-
आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब,
वर्ना इस दुनिया मे किसके सपने पूरे होते हैं......



डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है
पप्पू- अरे, यह तो कमाल की टेक्नॉलजी है
बीवी मेरी हॉस्पिटल में है
और बच्चा घर में पैदा हुआ है
डॉक्टर बेहोश......
Doctor patient comedy jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day whatsapp new jokes 2026
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
एक कवि का बेटा स्कूल में आया
टीचर- व्हाट इज नाउन?
स्टूडेंट- अर्ज करता हूं, कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग
कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग
नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग.....
Doctor patient comedy jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day whatsapp new jokes 2026
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
मैं इतनी दुखी न होती, जितनी तुम्हारे साथ हूं
पति- पगली....खून के रिश्तों में कहां शादी होती है?
फिर क्या पतिदेव की हो गई जोरदार कुटाई...



फनी चुटकुले: जब बॉस ने सेक्रेटरी को सुनाया जोक, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी


जोक्स: उदास बैठी लड़की ने लड़के से कही ऐसी बात, पढ़कर हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट
विज्ञापन
विज्ञापन
Doctor patient comedy jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day whatsapp new jokes 2026
Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala
लड़का-  बाबू मुझे सरप्राइज दो
लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं
लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....



लड़की ने भगवान से मन्नत मांगी-
मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो भगवान-
अगर समझदार होगा, तो इस लफड़े में
पड़ेगा ही नहीं, तुम खुद से दूसरा ढूंढ़ लो बेटी.....
विज्ञापन
Doctor patient comedy jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day whatsapp new jokes 2026
Funny jokes - फोटो : freepik
पप्पू को कपड़े धोता देख पड़ोसन बोली- 
शादी क्यों नहीं कर लेते?
पप्पू- मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed