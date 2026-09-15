जोक्स: मरीज- आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब, वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 जोक्स हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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आज के मजेदार जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।







डॉक्टर- जानते हो, बचपन में मैं चाहता था कि,

बड़ा होकर डाकू बनूं

मरीज- बड़ा बिल देखते हुए बोला-

आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब,

वर्ना इस दुनिया मे किसके सपने पूरे होते हैं......







डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है

पप्पू- अरे, यह तो कमाल की टेक्नॉलजी है

बीवी मेरी हॉस्पिटल में है

और बच्चा घर में पैदा हुआ है

डॉक्टर बेहोश......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक कवि का बेटा स्कूल में आया

टीचर- व्हाट इज नाउन?

स्टूडेंट- अर्ज करता हूं, कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग

कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग

नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala

लड़का- बाबू मुझे सरप्राइज दो

लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं

लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....







लड़की ने भगवान से मन्नत मांगी-

मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो भगवान-

अगर समझदार होगा, तो इस लफड़े में

पड़ेगा ही नहीं, तुम खुद से दूसरा ढूंढ़ लो बेटी.....

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik