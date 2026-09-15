हिंदी जोक्स: दुबई जाने के लिए लड़की ने चलाया ऐसा दिमाग, जानकर ठहाका मारकर हंसेंगे आप

हिंदी जोक्स: हंसने के कई फायदे होते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा...

मैडम- तुम सब में से सबसे बहादुर कौन है बच्चों...?

मैडम का सवाल सुन के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए...

यह देख मैडम ने एक और सवाल पूछा...

मैडम- अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे, तो तुम क्या करोगे...?

मैडम का सवाल सुन पप्पू ने हाथ उठाया और बोला

पप्पू- मैडम जी एक, दो मिनट देखेंगे अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टाफरूम में रख देंगे।

