जोक्स: टीचर- तुम हमेशा क्यों सोते रहते हो क्लास में? स्टूडेंट का जवाब सुनकर बेहोश

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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जोक्स: हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से हमारी त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



कुछ बच्चे गली में सड़क पर पटाखे जला रहे थे,

अभी एक पटाखे में चिंगारी लगाई ही थी कि सामने से भाभी आती दिखी

सभी बच्चे चिल्लाने लगे,

भाभी पटाखा हैं

भाभी पटाखा हैं

भाभी मुस्कुराई और बोली- नही रे पगलो अब पहले जैसी बात कहां...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- तुम हमेशा क्यों सोते रहते हो क्लास में?

स्टूडेंट- सर, नींद लेना मेरा स्टडी प्लान का हिस्सा है.

टीचर- स्टडी प्लान?

स्टूडेंट- हां सर, सपनों में ही तो मैं ए + ग्रेड्स पा रहा हूं!



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik