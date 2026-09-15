जोक्स: जीजा की बात सुनकर साली गुस्से से हो गई लाल, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : AI







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जोक्स: हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से हमारी त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



ट्रेन में दो यात्री पहला- व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है।

दूसरा- वो कैसे?

पहला- अब मुझे ही देखिए, दो स्टेशन पीछे उतरना था, लेकिन मैं तो आगे आ गया।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- आप हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो?

जीजा- देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है।

गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं.

जीजा की बात सुनकर साली गुस्से से लाल हो गई

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik