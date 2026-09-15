फनी जोक्स: देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है? भीभा का जवाब सुनकर शादी के लिए कर दिया मना

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







Link Copied



फनी जोक्स: हंसी आपको मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है और आपको स्वस्थ रखती है। लोग कॉमेडी शोज और चुटकुलों की मदद से हंसते हैं। अगर आपको भी हंसना पसंद है, तो हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे।



पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे

बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी

पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे

पत्नी- कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया

पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे

पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था,

अब आप आराम से मर जाइए...!



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है, भाभी?

भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन खामोशी में रहता है।

देवर शादी के लिए तैयार नहीं



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik