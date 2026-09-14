यमुनानगर: बारिश ने खोली निगम के इंतजामों की पोल, शहर के चौक-चौराहे जलमग्न; बिजली के पोल और पेड़ भी गिरे

1 of 3 बारिश के बाद कई जगह जलमग्न, तो कई जगह गिरे पेड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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यमुनानगर में सोमवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर निगम के जलनिकासी इंतजामों की पोल खोल दी। शहर के मुख्य चौक-चौराहों और कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मटका चौक, कमानी चौक, जगाधरी बस स्टैंड रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स, गणेश नगर और ससौली रोड समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। जलभराव के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा।

2 of 3 जलभराव होने से लोगों के वाहन हुए बंद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी





शिवा ने बताया कि बारिश के दौरान बाइक बंद होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। वहीं मटका चौक पर जलभराव के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। पानी जमा होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा।



शिवा ने बताया कि बारिश के दौरान बाइक बंद होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। वहीं मटका चौक पर जलभराव के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। पानी जमा होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा।

बर्तन बाजार में सड़क पर पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ा। जगाधरी निवासी संदीप ने बताया कि वह बाइक से बैंक जा रहे थे। बर्तन बाजार से गुजरते समय बाइक में पानी चला गया और वह बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद बाइक को पानी से बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाइक को ठीक कराने में हजारों रुपये का खर्च आ सकता है। हर बार बारिश के दौरान बर्तन बाजार में यही स्थिति बनती है, जिससे बाइक, एक्टिवा और कार चालकों को नुकसान उठाना पड़ता है।

3 of 3 कई जगह तीन फीट तक भरा पानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी