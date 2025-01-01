Yamuna Nagar News: एक घंटे की बारिश से 2.5 डिग्री लुढ़का तापमान

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जगाधरी। चार दिन से चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को रविवार सुबह हुई बारिश ने राहत दी। सुबह करीब साढ़े नौ बजे बूंदाबांदी शुरू हुई, जो करीब आधे घंटे बाद तेज बारिश में बदल गई। करीब एक घंटे झमाझम बारिश हुई। अधिकतम पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।जिले में शनिवार से ही बादल छाए थे। रविवार सुबह मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में गिरावट के साथ हवा चलने से लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी से काफी राहत मिली।इसके साथ करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। बारिश, हवा व तापमान कम से होने से जिले का मौसम सुहावना हो गया। छुट्टी का दिन होने से लोगों ने सुहावने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। चार दिनों से जिले में धूप निकल रही थी। हालांकि तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ था। तेज धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। रविवार को बारिश होने के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया। छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों ने भी सुहावने मौसम का जमकर आनंद लिया। दोपहर बाद शहर के बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई।कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि जिले में बुधवार तक बारिश की संभावना है। इन दिनों में बारिश होने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है।