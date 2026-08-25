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एक और पति का कत्ल: 'उस घर में भूत का साया, राजेश को आत्मा ने मारा', अस्पताल में कातिल बीवी के बयान से नया मोड़
अमर उजाला नेटवर्क, कुरुक्षेत्र
Published by: Sharukh Khan
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:23 PM IST
सार
उस घर में भूत का साया है। आत्मा आती है, कई बार उसने मुझे भी मारने का प्रयास किया है। मैंने कुछ थोड़ी किया है, वो सब तो आत्मा ने ही किया। मुझे भी छत से नीचे फेंक दिया था। अब मुझे व किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सब बातें कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर राज पैलेस के नजदीक एक मकान में अपने पति राजेश की हत्या की आरोपी बिमला अस्पताल में उपचार के दौरान बड़बड़ा रही है।
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kurukshetra murder
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूर राजेश की हत्या की आरोपी पत्नी बिमला की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। पुलिस अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं कर सकी है लेकिन सोमवार को उसने कई लोगों के सामने बड़बड़ाते हुए अपनी बात रखी। एक नर्स और एक महिला पुलिसकर्मी से उसने कहा, उस घर में भूत का साया है। यह भूत किसी की आत्मा है। आत्मा ने ही राजेश की हत्या की। बिमला का कहना है कि आत्मा ने ही उसे छत से धक्का दिया। वह वहां अब कभी नहीं जाएगी।
पिहोवा रोड पर जिस मकान में राजेश और बिमला किराए के कमरे में रहते थे, उसके मालिक रिंकू की मां अमरो देवी ने भी रविवार को यही बताया था कि हत्या के बाद बिमला ने कहा था कि उसके सिर काली आ गई थी, जो भी हुआ, काली ने कराया। अस्पताल में वह आत्मा कह रही है।
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इसी कमरे में पत्नी बिमला ने की पति की हत्या
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
ऐसे में अभी तक यह कहना मुश्किल है कि वह मानसिक अवस्था की वजह से ऐसा बोल रही है या फिर यह उसकी साजिश का हिस्सा है। सोमवार को उसने एक महिला पुलिसकर्मी से पानी मांगा। इस दौरान कहा कि आत्मा ने कई बार उसे मारने का प्रयास किया लेकिन वह बच गई। उसके उपचार में लगे एक स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि वह कुछ खा नहीं रही है।
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इसी मकान में पत्नी बिमला के साथ रहता था राजेश
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दिखने में एकदम सामान्य है। पति की हत्या पर उसने न तो कोई अफसोस जाहिर किया है और न ही उसकी आंखों में एक बार भी आंसू नजर आए हैं। उससे जैसे ही पूछा जाता है कि क्या वह बातचीत के लिए तैयार है, वैसे ही कह देती है कि तबीयत ठीक नहीं है और चुप हो जाती है।
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हत्याकांड के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उसका उपचार कर रहे चिकित्सक डॉ. गुंजन उपाध्याय ने बताया कि उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है। एमआरआई कराई गई है। इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसके ठीक होने में कुछ समय लगेगा।
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हत्याकांड के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद ही वह ठीक से बातचीत कर पाएगी। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गुरविंदर ने बताया कि मामले की जांच जारी है। अभी तक हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपी के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है। पुलिस ने मौके से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिए हैं।
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