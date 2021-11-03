Kurukshetra News: किसके सिर सजेगा बार एसोसिएशन की चौधर का ताज, फैसला आज

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महासचिव पद का मुकाबला इस बार खास माना जा रहा है। इस पद के लिए दो प्रत्याशी दोनों पैनल से हैं और एक स्वतंत्र रूप से मैदान में है, ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय है। अन्य पदों पर सहदेव और विक्रम पैनल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव में 375 महिलाओं सहित 2238 मतदाता मतदान करेंगे। साढ़े चार बजे तक होने वाले मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। परिणाम सामने आने के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि बार एसोसिएशन की चौधर किस पैनल या प्रत्याशी के सिर सजेगी।पहली बार उपप्रधान पद पर भिड़ेंगी महिलाएंबार काउंसिल ने यह पहली बार तय किया है कि उप प्रधान पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित होगा। ऐसे में इस पद के लिए आरती अग्रवाल व मंजू रानी मैदान में उतरीं हैं। दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दोनों की ओर से जीत सुनिश्चित करने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयास भी किए जा रहे हैं। चुनाव में हर किसी की निगाहें दोनों पैनल के साथ इस पद पर होने वाले चुनाव पर भी टिकी है। महासचिव पद पर भी चुनाव रोचक होगा। यहां दोनों पैनल के आलोक शर्मा व साहिल मंगला के अलावा विक्रम सिंह भी मैदान में डटे हैं।ये रहेंगे प्रमुख मुद्देचैंबर निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, बार परिसर में सुरक्षित माहौल, मेडिकल सुविधा, महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष कॉमन रूम व अन्य कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों पैनल अपनी-अपनी जीत का दम भर रहे हैं।चुनाव की सभी तैयारी पूरी : आश्रीचुनाव अधिकारी अधिवक्ता विनय मोहन आश्री का कहना है कि चुनाव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ईवीएम के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाएगा। 25 ईवीएम तैयार की गई है। तीनों बूथों पर 21 ईवीएम रखी जाएंगी जबकि चार किसी आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखी गईं हैं। तीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान शाम साढ़े चार बजे तक होगा, जिसके बाद पांच बजे के बाद मतगणना कराई जाएगी और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।ये है चुनाव मैदान मेंप्रधान- सहदेव रढान, विक्रम शर्माउपप्रधानप्रवीन चोपड़ा, सतपाल सिंहउपप्रधान महिलाआरती अग्रवाल, मंजू रानीमहासचिवआलोक शर्मा, साहिल मंगला व विक्रम सिंहसंयुक्त सचिवगुलशन कुमार, जितेंद्र चौहानखंजाचीपीयूष गोयल, रितविकलेडी एक्जीक्यूटिवअन्नू, रजनी