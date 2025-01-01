Kurukshetra News: स्वाइन फ्लू के तीन नए मरीज मिले, 14 हुए मामले

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ये सभी नए मरीज थानेसर एरिया के रहने वाले हैं, जो बुखार आदि की शिकायत को लेकर अस्पताल में गए थे। यहां स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर उनकी जांच के लिए सैंपल लिए गए थे जो पाॅजिटिव आए हैं। हालांकि, इनमें से 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि चार मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं। वहीं, वीरवार को एक नए पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान मामलों का क्षेत्र हरिगढ़ भोरख, रामसरन माजरा, लोहारा और आकाश नगर कुरुक्षेत्र बताया गया है।आज तीन मरीज स्वस्थसर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप का कहना है कि वीरवार को तीन स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज मिले हैं, पर तीन स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 10 हो गई है। कुल 14 पॉजिटिव मामलों में चार मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि हमारी टीमें लगातार इसकी जांच कर रही हैं।विभाग के पास नहीं है किटस्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास जांच करने के लिए किट तक उपलब्ध नहीं है। विभाग के द्वारा सैंपल लेकर आदेश मेडिकल, कल्पना चावला अस्पताल भेजा जाता है। वहीं से रिपोर्ट आती है। बता दें कि एक किट में 95 से 100 सैंपल लेकर टेस्ट किए जा सकते है। डॉ. प्रदीप का कहना है कि उनके पास मशीन भी है और उचित स्टाफ भी है पर किट का फैसला उच्चाधिकारियों के स्तर पर होता है।