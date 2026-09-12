मनीषा के पिता संजय कुमार ने कहा कि परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। इस निर्णय को चुनौती दी जाएगी। वहीं, मनीषा की मौत की प्रारंभिक जांच के दौरान के हालात का सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
शिक्षिका हत्याकांड में नया अपडेट: सीबीआई ने बताया आत्महत्या, एम्स की रिपोर्ट में हत्या का इशारा; कैसे हुई मौत?
अमर उजाला नेटवर्क, भिवानी Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 12 Sep 2026 09:51 AM IST
सार
भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और एम्स की रिपोर्ट में विरोधाभास है। सीबीआई ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि एम्स की रिपोर्ट में हत्या का इशारा है। शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त 2025 की सुबह घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। उसका शव 13 अगस्त की सुबह दो दिन बाद सिंघानी गांव के समीप नहर के पास खेत में मिला था। शव से चेहरा, नाक की संरचनाएं, दोनों आंखों के सॉकेट और गर्दन गायब थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन