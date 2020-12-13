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पीयूष अपहरण हत्याकांड: मासूम की हत्या को लेकर धरने पर बैठे लोग, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।, Updated Sun, 13 Dec 2020 10:52 AM IST
पीयूष अपहरण हत्याकांड।
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पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में पीयूष हत्याकांड को लेकर नाराज परिजन और ग्रामीण रविवार की सुबह सदर कोतवाली पहुंचे और एनएच 730 गोरखपुर फरेंदा हाईवे को जाम कर धरना पर बैठ गए। इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं सड़क जाम की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे लेकिन लोगों ने अधिकारियों की कोई बात नहीं सुनी।
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पीयूष अपहरण हत्याकांड।
पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
पीयूष अपहरण हत्याकांड।
पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
पीयूष अपहरण हत्याकांड।
पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
पीयूष अपहरण हत्याकांड।
पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
पीयूष अपहरण हत्याकांड।
पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
पीयूष अपहरण हत्याकांड।
पीयूष अपहरण हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
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