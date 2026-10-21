Ambala News: कैंट स्टेशन पर ट्रेन में यात्री की जेब से 35 हजार रुपये निकाले

संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। ट्रेन नंबर 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री की जेब से बदमाशों ने 35 हजार रुपये निकाल लिए। वारदात के बाद आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए। जीआरपी कैंट ने सहारनपुर से प्राप्त जीरो एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है।उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मुर्तजापुर गांव, थाना बेहट निवासी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि वह 8 अक्तूबर को बेगमपुरा एक्सप्रेस में लुधियाना से सहारनपुर जा रहे थे। जब ट्रेन अंबाला कैंट स्टेशन पर रुकी, तो जनरल कोच में 3-4 अज्ञात युवक चढ़े। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होते ही आरोपियों ने उनकी जेब से 35 हजार रुपये निकाल लिए और चलती ट्रेन से कूद गए। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।