Kangra News: बालकरूपी में कुत्ते को घुमाने निकले पूर्व सैनिक पर फायरिंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे की है। पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह अपने घर से कुछ दूरी पर कुत्ते को घुमाने निकले थे।इसी दौरान मध्य प्रदेश निवासी शत्रुघ्न वहां पहुंचा और कथित तौर पर उन पर पिस्टल से गोली चला दी। गोली उनकी टांग को छूकर निकल गई। इसके बाद महेंद्र सिंह ने आरोपी से पिस्टल छीन लिया लेकिन वह मौके से भागने में कामयाब रहा।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महेंद्र सिंह सेना से सेवानिवृत्त हैं और पहले बद्दी स्थित एक निजी उद्योग में काम करते थे। आरोपी शत्रुघ्न भी इसी उद्योग में उनके साथ काम करता था। महेंद्र सिंह ने मार्च में नौकरी छोड़ दी थी।उस समय शत्रुघ्न उन्हें बद्दी से उनके घर बालकरूपी छोड़ने भी आया था। ऐसे में दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी शत्रुघ्न महेंद्र सिंह से एक लाख रुपये उधार मांग रहा था। इस विवाद को भी गोलीकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी उसने महेंद्र सिंह से रुपये लिए थे और वापस कर दिए थे। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।घटना की सूचना मिलने के बाद आलमपुर पुलिस चौकी के एएसआई नरेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी। आरोपी के जंगल की ओर भागने की आशंका के चलते पुलिस उसकी तलाश में सर्च अभियान चला रही है।डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी शत्रुघ्न बालकरूपी कब पहुंचा, यहां आने का उसका क्या उद्देश्य था और उसने महेंद्र सिंह पर गोली क्यों चलाई, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी से छिना हुआ पिस्टल पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसमें एक रौंद पिस्टल के चैंबर में फंसा था, जबकि मैग्जीन में पांच रौंद लोड मिले। घटनास्थल पर एक रौंद गिरा मिला और खाली खोल भी बरामद हुआ।