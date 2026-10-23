बॉक्स ऑफिस: दुनियाभर में बजा 'जेलर 2' का डंका, 600 करोड़ के पार हुई कमाई; जानें बाकी फिल्मों का कलेक्शन

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' धमाकेदार कमाई कर रही है। इस फिल्म के अलावा 'रणबाली' बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 'प्रहार', 'नई नवेली' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हैं। जानिए गुरुवार को इन सभी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 6 रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures

'जेलर 2' की धमाकेदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर फिलहास सबसे आगे रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' है।

इसे रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, लगभग हर दिन इसने शानदार कमाई की है।

आठवें दिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई।

गुरुवार को फिल्म ने 17.15 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इसके साथ इसका कुल कलेक्शन 334.35 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 606.05 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 6 रणबाली - फोटो : एक्स

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4 of 6 फिल्म नई-नवेली - फोटो : एक्स

'नई नवेली' के बेहतर पोजीशन अभिनेत्री यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' ने भी आज बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है।

फिल्म 'नई नवेली' ठीक-ठाक कमाई कर रही है।

बुधवार को इस फिल्म ने दो करोड़ रुपये कमाए थे।

गुरुवार को इसने 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की।

इसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 22.15 करोड़ रुपये हो गया।

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5 of 6 प्रहार फिल्म रिव्यू - फोटो : यूट्यूब ग्रैब