तेजा सज्जा: क्या दिसंबर में दूल्हा बनेंगे एक्टर? घरवालों की पसंद से होगी शादी; अमेरिका की हैं होने वाली दुल्हन

तेजा सज्जा ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा कि ये एक अरेंज मैरिज है, जो मेरे माता-पिता ने फिक्स की है। अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में कुछ बातें शेयर कीं। उन्होंने बताया कि उनकी होने वाली पत्नी की परवरिश अमेरिका में हुई है। वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से पूरी तरह दूर हैं।तेजा ने कहा, 'उनकी परवरिश अमेरिका में हुई है और उन्हें इस चमक-दमक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। मुझे उनकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसा ही रहे। उनके परिवार का फिल्मों से कोई संबंध नहीं है। वे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं और वह अपने पिता के साथ काम करती हैं।'

कब होगी एक्टर की शादी?

खबरों के मुताबिक, तेजा सज्जा अपनी शादी को बेहद निजी रखना चाहते हैं। वह किसी बड़े समारोह के बजाय परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी करने का प्लान बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सगाई नवंबर में हो सकती है, जबकि शादी दिसंबर में उदयपुर में होने की चर्चा है।



तेजा ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है। शादी को लेकर भी वह इसी तरीके को अपनाना चाहते हैं। अभिनेता ने कहा, 'मैंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह निजी रखा है और शादी के मामले में भी ऐसा ही करूंगा। यह एक छोटा समारोह होगा, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे।'



उदयपुर में शादी के बाद हैदराबाद में होगा रिसेप्शन?

राजस्थान के उदयपुर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी करने के बाद तेजा सज्जा हैदराबाद में रिसेप्शन दे सकते हैं। इस समारोह में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों और अन्य हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।