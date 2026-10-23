{"_id":"6adad0eccf7c9d6b05022e63","slug":"sanjay-leela-bhansali-scolded-salman-khan-for-touching-aishwarya-rai-in-hum-dil-de-chuke-sanam-2026-10-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सलमान खान: ऐश्वर्या राय को छूने पर सुपरस्टार पर भड़के थे निर्देशक, अभिनेत्री ने सुनाया फिल्म के सेट का किस्सा","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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स्मिता जयकर ने बताया कि 'आंखों की गुस्ताखियां' गाने की शूटिंग के दौरान, जब सलमान खान ने ऐश्वर्या राय बच्चन का हाथ छुआ, तो भंसाली ने उन्हें डांट दिया था। 1999 की इस फिल्म में ऐश्वर्या की मां का किरदार निभाने वाली स्मिता ने बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान दोनों कलाकारों के बीच रोमांस पनपा और आसपास मौजूद लोगों को इसका पता चल गया। विज्ञापन बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। दोनों का रिश्ता भी चर्चा में रहा है। उन्हें लेकर अभिनेत्री स्मिता जयकर ने एक किस्सा साझा किया है। अभिनेत्री ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर हुई एक घटना को याद किया है।

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फिल्म को क्यों हुआ फायदा?

कहा जाता है कि 'हम दिल दे चुके सनम' में काम करने के दौरान सलमान और ऐश्वर्या को एक-दूसरे से प्यार हो गया था और उनका रिश्ता फिल्म की रोमांटिक कहानी से जुड़ गया था। स्मिता के अनुसार, सेट पर दोनों का एक-दूसरे के प्रति लगाव साफ दिखता था, जिससे पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री और भी शानदार हो गई थी।



उस दौर के अपने रिश्ते को याद करते हुए, स्मिता ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कहा, 'उस समय उनका रिश्ता परवान चढ़ रहा था। वे दोनों प्यार में थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। उस वक्त ऐश्वर्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। यह फिल्म के लिए फायदेमंद रहा। वह जादू पर्दे पर भी नजर आया।'

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क्रू को क्यों करना पड़ा था इंतजार?

हालांकि उनके रोमांस की वजह से कभी-कभी क्रू के लोगों को उनका इंतजार करना पड़ता था। स्मिता ने बताया, 'बाकी क्रू के लोग शिकायत करते थे कि 'ये लोग कितनी देर से आते हैं! हमारी शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है और हम यहां 10 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, फिर भी ये लोग नहीं आते!' लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि जब कोई प्यार में हो, तो आप कह ही क्या सकते हैं?'



उन्होंने आगे कहा, 'वे दोनों सुबह 11 बजे एक साथ आते थे, अपने आस-पास की दुनिया से बेखबर और इस बात से भी अनजान कि पूरा सेट उनका इंतजार कर रहा है। मगर जब आप प्यार में होते हैं, तो ऐसा ही होता है।'

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