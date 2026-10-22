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कृष्णराज: मशहूर गायक का हुआ निधन, संगीतकार देवा के साथ किया था काम; 75 की उम्र में ली अंतिम सांस

Thu, 22 Oct 2026 02:38 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 22 Oct 2026 02:38 PM IST
सार

  • साउथ के बेहतरीन गायक कृष्णराज का निधन हो गया है। 
  • उन्होंने संगीतकार देवा के साथ काम किया था।
  • अपने करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा गानों को आवाज दी।

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south singer Krishna Raj passed away at 75 he worked with Musician Deva
कृष्णराज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मशहूर गायक कृष्णराज का आज चेन्नई में निधन हो गया। वह 75 साल के थे। काफी दिनों से उनकी सेहत खराब थी। संगीत निर्देशक देवा के साथ अक्सर काम करने वाले कृष्णराज ने तमिल सिनेमा में 300 से अधिक गाने गाए थे। अपनी खास आवाज के लिए पहचाने जाने वाले गायक कृष्णराज ने तमिल फिल्म उद्योग को कई हिट गाने दिए। 
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