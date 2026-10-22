कृष्णराज: मशहूर गायक का हुआ निधन, संगीतकार देवा के साथ किया था काम; 75 की उम्र में ली अंतिम सांस

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मशहूर गायक कृष्णराज का आज चेन्नई में निधन हो गया। वह 75 साल के थे। काफी दिनों से उनकी सेहत खराब थी। संगीत निर्देशक देवा के साथ अक्सर काम करने वाले कृष्णराज ने तमिल सिनेमा में 300 से अधिक गाने गाए थे। अपनी खास आवाज के लिए पहचाने जाने वाले गायक कृष्णराज ने तमिल फिल्म उद्योग को कई हिट गाने दिए।