देवी श्री प्रसाद: एक्टिंग में डेब्यू करने को तैयार म्यूजिक कंपोजर, सामने आई 'येल्लम्मा' की पहली झलक

'येल्लम्मा' की शूटिंग अभी चल रही है। यह फिल्म पांच भाषाओं- तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी।'श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स' बैनर तले एक अभिनेता के रूप में 'येल्लमा' उनका पहला प्रोजेक्ट है। मेकर्स ने जनवरी 2026 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और बाद में फिल्म की एक झलक भी साझा की थी। हालांकि कहानी और बाकी कलाकारों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।