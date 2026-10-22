बॉक्स ऑफिस: 300 करोड़ क्लब में शामिल 'जेलर 2', बॉलीवुड पर भारी पड़ रहीं साउथ की फिल्में; जानें कलेक्शन

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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सिनेमाघरों में इन दिनों साउथ की फिल्में, बॉलीवुड पर भारी पड़ रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'जेलर 2' और 'रणबाली' अच्छी कमाई कर रही हैं। इन फिल्मों के मुकाबले बॉलीवुड की फिल्में 'नई नवेली', 'प्रहार' और 'दृश्यम 3' कम कमाई कर रही हैं। बुधवार को रजनीकांत की फिल्म का जलवा रहा है।

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2 of 6 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

3 of 6 रणबाली - फोटो : यूट्यूब

'रणबाली' भी दिखा रही दम

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की साउथ की फिल्म 'रणबाली' भी रिलीज के बाद अच्छी कमाई कर रही है। मंगलवार को इसने 7.10 करोड़ रुपये कमाए थे। बुधवार को इसने 5.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने 6 दिनों में कुल 42.05 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस फिल्म का मुकाबला 'जेलर 2' से है। हालांकि उसके मुकाबले यह बहुत पीछे है।

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4 of 6 नई नवेली ट्रेलर - फोटो : इंस्टाग्राम @amazonmgmstudiosin

कितनी हुई 'नई नवेली' की कमाई? अभिनेत्री यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

मगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है।

बुधवार को इसने 2 करोड़ रुपये की कमाई की।

इस फिल्म का अब तक कुल कलेक्शन 20.65 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 6 प्रहार फिल्म रिव्यू - फोटो : यूट्यूब ग्रैब