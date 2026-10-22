दिलजीत दोसांझ: गायक को लगा झटका! दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट को नहीं मिली अनुमति; पुलिस ने बताई वजह
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 22 Oct 2026 02:19 PM IST
सार
- 30 अक्तूबर से दिलजीत का 'ऑरा इंडिया टूर' शुरू होने वाला था।
- इसकी शुरुआत दिल्ली से होने वाली थी।
- दिल्ली पुलिस ने इस कॉन्सर्ट को अनुमति नहीं दी है।
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विस्तार
दिलजीत दोसांझ अपने अपकमिंग 'ऑरा इंडिया टूर' को लेकर चर्चा में हैं। वह इस टूर की शुरुआत दिल्ली से करने वाले थे। मगर इस टूर को झटका लगा है। 30 अक्तूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी है।
क्यों नहीं मिली कॉन्सर्ट को अनुमति?
दक्षिण जिले के डीसीपी कार्यालय की तरफ से बुकमायशो को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर' के दिल्ली के आयोजन के अनुरोध की समीक्षा की गई, मगर इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी। पत्र में खतरे से जुड़ी कुछ खास जानकारियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, त्योहारों के इस मौसम में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों के साथ-साथ दूसरी चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है।
यह फैसला उन प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है, जो इस लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम और टिकट के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है।
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क्यों नहीं मिली कॉन्सर्ट को अनुमति?
दक्षिण जिले के डीसीपी कार्यालय की तरफ से बुकमायशो को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर' के दिल्ली के आयोजन के अनुरोध की समीक्षा की गई, मगर इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी। पत्र में खतरे से जुड़ी कुछ खास जानकारियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, त्योहारों के इस मौसम में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों के साथ-साथ दूसरी चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है।
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यह फैसला उन प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है, जो इस लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम और टिकट के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है।
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सिंगर ने रचा इतिहास
इससे पहले गायक दिलजीत दोसांझ 'ऑरा वर्ल्ड टूर' को लेकर चर्चा में थे। यह टूर अप्रैल 2026 में उत्तरी अमेरिका से शुरू हुआ था। इस दौरान उन्होंने मशहूर वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म किया था। यह कॉन्सर्ट काफी चर्चा में रहा। यहां मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करने वाले दिलजीत पहले पंजाबी और भारतीय कलाकार बने।
इससे पहले गायक दिलजीत दोसांझ 'ऑरा वर्ल्ड टूर' को लेकर चर्चा में थे। यह टूर अप्रैल 2026 में उत्तरी अमेरिका से शुरू हुआ था। इस दौरान उन्होंने मशहूर वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म किया था। यह कॉन्सर्ट काफी चर्चा में रहा। यहां मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करने वाले दिलजीत पहले पंजाबी और भारतीय कलाकार बने।
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दिलजीत दोसांझ का वर्कफ्रंट
- दिलजीत दोसांझ गायक होने के साथ-साथ अभिनेता भी हैं।
- हाल ही में वह पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 3' में नजर आए थे।
- इससे पहले वह बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे।
- इसमें उनके साथ सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे कलाकार थे।
- बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई थी।