कॉफी विद करण: 'चलते-फिरते रेड फ्लैग' किस वजह से हुई विजय की जमकर ट्रोलिंग? रश्मिका की इस बात पर भड़के यूजर्स

इन वीडियोज के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। ज्यादातर यूजर्स विजय को ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं कुछ उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं।एक यूजर ने वीडियो शेयर कर विजय की आलोचना करते हुए लिखा, 'विजय देवरकोंडा एक चलते-फिरते रेड फ्लैग हैं। सोचिए, कोई अपने पार्टनर को पूरी दुनिया के सामने कैसे बेइज्जत कर सकता है। हंसी आती है। रश्मिका इससे बेहतर की हकदार हैं।'एक अन्य यूजर ने रश्मिका के उनसे शादी करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'रश्मिका, तुम इतने समय तक इनके साथ रहीं और अच्छी हिट फिल्में देकर इतना पैसा कमाने के बाद भी शादी के लिए मिन्नतें करती रहीं? तुम शादी करने के बजाय सिंगल रहकर ज्यादा खुश रहतीं।'वहीं, एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस कपल का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'अब तो ऐसा लगता है कि रश्मिका विजय से प्यार करती हैं और विजय खुद से प्यार करते हैं।'रेडिट पर भी विजय की आलोचना देखने को मिली। एक यूजर ने इस एपिसोड को निराशाजनक बताते हुए लिखा, 'यह एपिसोड बहुत बोरिंग था। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि करण सबसे ज्यादा चमकेंगे! रश्मिका बहुत अजीब लग रही थीं और विजय एक चलते-फिरते रेड फ्लैग हैं।'